Дачникам дали советы по борьбе с сорняками в Подмосковье

Каждую весну и лето подмосковные дачники начинают вести войну с сорняками. Убрать нежелательную растительность с участка могут помочь гербициды, соль и обычная лопата. Об этом «360» рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

«При выкапывании удаляешь корни сорняков. Сорняки удаляют обычно при влажной почве. Особенно страшный сорняк — пырей. У него корневище бывает больше метра длиной с отростками. Копать часто нельзя, потому что корневища разрезаются, а каждый отрезок начинает расти», — пояснила Ганичкина.

Она добавила, что в борьбе с одуванчиками могут помочь гербициды — химические вещества для удаления растительности. Также одуванчики можно срезать или выкопать вместе с корнями. Борщевик размножается в основном семенами, поэтому его необходимо удалять до их появления.

«Я их срезала и посыпала поваренной солью. Также лопухи и конский щавель посыпала солью. Если какая-то площадь полностью засыпана растущими сорняками, то лучше эту площадь перекопать, убрав вручную все корневища, или обработать гербицидами», — поделилась автор книг.

Высаживать культуры, которые боятся холодной погоды, можно с середины мая. При этом речь пока идет только о теплицах.

«Сейчас летний период начинается, можно в теплицы высаживать перцы, баклажаны, томаты и огурцы. В открытый грунт эти теплолюбивые культуры высаживаются только с 1 июня», — подчеркнула Ганичкина.

Несмотря на оптимистичный прогноз синоптиков, стоит всегда держать под рукой укрывной материал, чтобы накрыть растения по необходимости. Почву нужно держать влажной на случай понижения температуры.