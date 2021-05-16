Дачникам дали советы по превращению резиденции в курорт

В этом году поездки на заграничные морские курорты для многих россиян останутся недоступны. Найти замену отдыху можно на собственной даче при помощи простых решений. Советы дало издание News.ru.

Установленный на участке бассейн вполне может заменить море. Для полного соответствия в воду можно добавить ароматизированных трав или морской соли. Также под это может подойти фито-бочка или купель.

На участке можно поставить шезлонги с зонтиками, чтобы полностью почувствовать себя на пляже. Рядом можно установить столики и барные стулья, чтобы добавить пространству уюта.

В оборудованном навесе или беседке хорошо проводить теплые летние вечера с членами семьи.

Внутри дома можно повесить на всю стену фотообои с изображением недоступных зарубежных пляжей. Главное достоинство этого метода надоевший рисунок можно менять по своему желанию.

Если дачи у вас нет, но в загранпаспорте стоит действующая виза в Грецию, то можно отправиться туда. С 14 мая власти страны сняли ограничения на въезд россиян. Тех, кто сделал прививку или представит отрицательный тест на коронавирус не заставят провести две недели в карантине.

Но нужно учесть, что в стране действует жесткий масочный режим, как на улице так и в помещениях, а с 00:30 до 05:00 все должны соблюдать комендантский час.