Дачникам дали советы по посеву свеклы

Дачникам дали советы, как посадить свеклу, чтобы получить хороший урожай. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, нужно подобрать сорт свеклы, чтобы он подходил для посадки осенью. Также не стоит делать большие грядки, так как этот овощ долго не хранится, его нужно будет съесть вскоре после сбора урожая.

Начинать сеять свеклу следует в октябре–ноябре, когда температура воздуха опустится примерно до 0 градусов.

Выбирать для посева следует участки с возвышенностями, чтобы овощ получал достаточное количество солнечного света. Хорошо подойдут грядки, на которых до этого росли кабачки, огурцы или лук. А вот после моркови и капусты свеклу сажать не нужно.

Ранее огородникам рассказали, почему капуста может давать плохой урожай. Одна из причин — это некачественный посевной материал. Следует использовать продукцию только знакомых компаний.

Кроме того, растению может не хватать света. Капусте он необходим, поэтому лучше выбирать хорошо освещенные места.

Также капусте необходима почта с нейтральной кислотностью. Для этого можно удобрять ее древесной золой или доломитовой мукой.,