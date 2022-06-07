Дачникам дали инструкцию подкормки для чеснока

Названа эффективная подкормка для чеснока из доломитовой муки и нашатырного спирта. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Для начала следует максимально осторожно разрыхлить грядки. 200 грамм доломитовой муки развести с 10 литрами воды. В полученный состав добавить две столовые ложки нашатырного спирта.

Этим раствором следует полить грядки. Такую процедуру обычно проводят один раз весной — в период активного роста чеснока. В некоторых случаях допускает ее повторение через пару недель. Если почва сухая, перед подкормкой нужно полить ее простой водой.

Ранее дачникам дали рекомендации, как эффективно избавиться от улиток и слизней в огороде. Поможет мульчирование грядок крапивой. Крапивный слой при этом должен быть около 10 сантиметров. Такая мульча станет не только хорошей защитой от вредителей, но и поможет обезопасить огород от сорной травы.

Кроме того, в борьбе с улитками может помочь и яичная скорлупа. Достаточно измельчить ее в крошку и рассыпать между растениями.