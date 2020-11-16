«Да вы в адеквате?» Омичка зачитала рэп о проблемах здравоохранения из-за коронавируса

Юная жительница Омска Алина Косова решила зачитать рэп о беспощадности коронавируса и о том, что власти не решают с ним проблем, а журналисты скрывают, какая в городе сейчас плохая из-за этого обстановка. Свою песню она посвятила умершему с коронавирусом дяде и местному правительству.

«СМИ говорят: „Хватает мест в наших больницах"// Так почему же люди в ряд не могут дозвониться// У нас порядок в Омске// Да вы в адеквате? Люди умирают дома, даже не в палате», — прочитала девушка.

Также в песне блогер затронула темы нехватки лекарств, долгого ожидания скорой. По ее мнению, единственное, что остается делать в такой ситуации — молиться.

«Это было обращение к правительству. Будем честны, они не справляются со своими обязанностями. Нет никакого контроля над ситуацией. <> COVID-19 это не шутки. Месяца четыре назад я сама наотрез отказывалась верить в это. Но теперь сомнений не остается. Ситуация страшная», — написала Косова у себя на странице во «ВКонтакте», объясняя свой творческий поступок.

Видео уже набрало почти 20 тысяч просмотров. Блогер призналась, что ей многие пишут и называют все это подростковым максимализмом.

По данным оперштаба на 16 ноября, в Омской области за последние сутки выявили 226 новых случаев заражения, выздоровели — 104 пациента, умерли — 8.