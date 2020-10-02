facebook_pixel
    02 октября 2020, 13:34

    «Да катись ты, 2020-й»: под Волгоградом решили не ждать декабря и уже установили новогоднюю елку

    Алена Макаренко

    Новогоднюю елку установили на одной из центральных улиц в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Местный житель выложили фотографию во «ВКонтакте», сообщил сайт myrussia.life.

    Дерево стоит на улице Кирова, оно пока еще не украшено, но звезда на макушке уже красуется. Рядом с ним высыпана куча песка.

    «Да катись ты, 2020-й»: под Волгоградом решили не ждать декабря и уже установили новогоднюю елку | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    «Версия горадминистрации: тренировка, проверка комплектации. Не каток же в конце концов залили. Версии горожан: да катись ты, 2020-й! Или: туристы, у нас тут вон че, ау! А закидайте меня своими версиями, друзья. Праздника много не бывает», — написал автор снимка.

    Он призвал горожан спешить фотографироваться и напомнил, что ни один котик не наберет столько лайков.

    Ранее многие российские компании отказались от новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. 40% тех, кто не представляет свою жизнь без праздника, встретит наступление 2021 года с коллегами онлайн.

    Новости SMI.FM