«Да катись ты, 2020-й»: под Волгоградом решили не ждать декабря и уже установили новогоднюю елку

Дерево стоит на улице Кирова, оно пока еще не украшено, но звезда на макушке уже красуется. Рядом с ним высыпана куча песка.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Версия горадминистрации: тренировка, проверка комплектации. Не каток же в конце концов залили. Версии горожан: да катись ты, 2020-й! Или: туристы, у нас тут вон че, ау! А закидайте меня своими версиями, друзья. Праздника много не бывает», — написал автор снимка.

Он призвал горожан спешить фотографироваться и напомнил, что ни один котик не наберет столько лайков.

Ранее многие российские компании отказались от новогодних корпоративов из-за пандемии коронавируса. 40% тех, кто не представляет свою жизнь без праздника, встретит наступление 2021 года с коллегами онлайн.