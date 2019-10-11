Cyberpunk 2077 нельзя будет пройти, не покалечившись
Журналисты Gamespot обратили внимание, что главный герой Ви сможет буквально «взламывать» конечность противника, после чего тот начинает бить самого себя. Это было показано в демо, когда Ви сломал руку оппоненту. По словам журналистов, это выглядело странно, как будто персонаж стал одержимым.
Еще одно необычное умение — энергетический хлыст ярко-оранжевого цвета, который можно использовать для дистанционного взлома, связи с другими персонажами или для избиения противников.
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Gamebomb.ru также узнала у разработчиков, что игру нельзя будет пройти, не покалечив своего персонажа. Суть в том, что в мире Cyberpunk население меняет свое тело и мозг при помощи кибернетических имплантов, некоторые из которых калечат тела или даже лишают их человеческого вида. Выяснилось, что без этих изменений игра так и останется незавершенной.
Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 16 апреля 2020 года. Она будет доступна на ПК, PS4, Xbox One и в Google Stadia.