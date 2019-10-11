Cyberpunk 2077 нельзя будет пройти, не покалечившись

Создатели игры Cyberpunk 2077 представили демоверсию на австралийской выставке PAX. Оказалось, что главному герою дадут умение заставлять противника избивать самого себя. Но и сам герой пострадает. Разработчики уже сказали, что игру не пройти, не покалечив себя.

Журналисты Gamespot обратили внимание, что главный герой Ви сможет буквально «взламывать» конечность противника, после чего тот начинает бить самого себя. Это было показано в демо, когда Ви сломал руку оппоненту. По словам журналистов, это выглядело странно, как будто персонаж стал одержимым.

Еще одно необычное умение — энергетический хлыст ярко-оранжевого цвета, который можно использовать для дистанционного взлома, связи с другими персонажами или для избиения противников.

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Gamebomb.ru также узнала у разработчиков, что игру нельзя будет пройти, не покалечив своего персонажа. Суть в том, что в мире Cyberpunk население меняет свое тело и мозг при помощи кибернетических имплантов, некоторые из которых калечат тела или даже лишают их человеческого вида. Выяснилось, что без этих изменений игра так и останется незавершенной.

Релиз Cyberpunk 2077 ожидается 16 апреля 2020 года. Она будет доступна на ПК, PS4, Xbox One и в Google Stadia.