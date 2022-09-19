Срок гарантийного ремонта машин предложили увеличить в России | 360°

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Срок гарантийного ремонта машин предложили увеличить в России

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Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко предложил увеличить срок гарантийного ремонта автомобилей с 45 до 60 дней. Об этом написало ИА НСН.

По данным информагентства, в правительстве рассматривается вариант с введением моратория на взыскание неустоек из-за задержки ремонта машин. Отмечается, что производители машин должны проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней. Однако на практике это часто нереализуемо из-за дефицита комплектующих, который вызван санкциями.

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«Мораторий развяжет руки — будут чинить машины по полгода, году, раз штрафов не будет. Я бы увеличил просто срок гарантийного ремонта с 45 до 60 дней. Этого будет достаточно», — выразил уверенность Казаченко.

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