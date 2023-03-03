Общество 03 марта 2023, 10:05 Crew Dragon с российским космонавтом прибыл на МКС Роскосмос: Crew Dragon причалил к модулю Harmony МКС NASA

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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию, сообщило НАСА. Среди четырех членов экипажа корабля — российский космонавт Андрей Федяев.

В Роскосмосе уточнили, что Crew Dragon причалил к модулю Harmony американского сегмента в 09:40.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon компании SpaceX стартовала к МКС 2 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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В состав экипажа миссии Crew-6, помимо Андрея Федяева, вошли астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

На МКС сейчас находится экипаж 68-й длительной экспедиции. В него входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина, представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, а также астронавты НАСА Джош Кассада, Фрэнк Рубио и Николь Манн.

Федяев стал вторым российским космонавтом, который отправился на МКС на борту Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США.