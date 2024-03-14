Общество 14 марта 2024, 18:34 Credit Karma: молодежь часто чувствует себя финансово отсталой по сравнению с другими из-за соцсетей

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Многие представители молодежи из-за соцсетей испытывают неуверенность в себе не только из-за внешности, но и из-за финансового положения, и это состояние называется денежной дисморфией. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на аналитиков Credit Karma.

По их данным, почти терть американцев чувствуеют себя неуверенно из-за большего финансового успеха других, который люди демонстрируют в социальных сетях. Больше всего денежная дисморфия затрагивает тех, кто относится к поколению Z. Из них некомфортно себя чувствуют из-за собственного экономического положения 43%.

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Чуть меньше страдают миллениалы. В этом поколении в денежной дисморфии признался 41% опрошенных.

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