Cream Soda выпустили клип, где Сергей Дружко охотится за пришельцем

Группа Cream Sodа, которые сделали хитом песню «Плачу на техно», выпустили новый клип. В ролике знаменитый телеведущий Сергей Дружко пытается поймать пришельца.

По сюжеты музыкального ролика инопланетянин, которого играет актер Никиты Кукушкина, вылезает из канализационного люка и выходит на улицы города. Он оказывается на концерте группы Cream Sodа, где глазами встречается с солисткой Анной Романовской. После этого пришелец усыпляет всех зрителей и утаскивает певицу в свое подземное логово.

Так героиня встречается с другими инопланетянами, которые живут вместе с персонажем Кукушкина. Они устраивают вечеринку, но она обречены закончится трагично, потому что Дружко уже нашел тайное убежище инопланетян.

Сингл «Сердце Лед» анонсировал новый четвертый студийный альбом группы Cream Soda. Он называется «Интергалактик».