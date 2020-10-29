COVID-госпиталь проверят в Севастополе из-за игнорирования умершего в палате

Пациенты инфекционной больницы в Севастополе рассказали, что несколько часов провели в одной палате с телом умершего мужчины. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить эту информацию.

Служебную проверку проведет главврач больницы Инга Александровна Матяж, «которая и так в последнее время сутками не покидает госпиталь», — заметил губернатор.

«Нужно выяснить: причина случившегося в том, что не работала техника (не сработала кнопка вызова) или в халатности (когда в момент вызова от поста отлучился дежурный сотрудник больницы)», — написал Развожаев в своем Instagram-аккаунте.

Все виновные будут привлечены к ответственности, заверил глава города. Развожаев также сообщил, что умершему мужчине было 94 года, но называть причину его смерти губернатор не стал «по этическим причинам». Глава города выразил свои соболезнования родственникам умершего.

Развожаев также сообщил, что соседи скончавшегося по палате записали ролик о том, что им приходится находится в одной палате с умершим человеком. Видеозапись пациенты отправили в одну из редакций новостей. По их словам, они пять часов не могли никого вызвать в палату, никто не реагировал на вызов экстренной кнопки. Губернатор подчеркнул, что оценивать этот поступок не хочет.

Также глава Севастополя призвал «оставаться людьми» и «не линчевать врачей и медперсонал», работающих на пределе.