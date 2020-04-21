COVID-19 вошел в оксфордский словарь английского языка

Лексикографы внесли с оксфордский словарь неологизмы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Помимо COVID-19 в него вошли понятия «самоизоляция», «социальная дистанция» и аббревиатура WFH (work from home — «работа из дома»).

Об этом The Guardian рассказала выпускающий редактор Оксфордского словаря Бернадетт Пэтон. Она признала, что это очень редкий случай, когда использование слова за короткий срок так резко возрастает. COVID-19 получил определение как вызванное коронавирусом острое респираторное заболевание, особенно опасное для пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями.

«Это выходит за рамки нашего обычного ежеквартального обновления. Но в эти экстраординарные времена лексикогрфы словаря, как и многие другие, работают дома. Они следят за развитием языка пандемии, и предлагают для его использования лингвистический и исторический контекст», — подчеркнула Пэтон.

Предыдущие эпидемии также обогатили английский новыми словами. В 1382 году появились понятия «эпидемия» или «смертельное заболевание», они стали популярны, когда бубонная чума достигла своего пика в Европе в 1347-1351. Слово «самоизолированные» появилось в 1878 году для описания действия деревни Эйям, изолировавших себя, чтобы не допустить распространения второй волны «Черной смерти» на близлежащие деревни.