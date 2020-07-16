COVID-19 в России заболели уже более 750 000 россиян. Данные за сутки

В России за сутки подтвердили 6428 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. У 24,1% болезнь протекала бессимптомно. С начала эпидемии коронавирус подхватили 752 797 россиян.

Выздоровели после коронавирусной инфекции 531 692 жителей страны. Только за последние 24 часа врачи отпустили домой 8443 пациентов, которые победили болезнь.

Коронавирус убил еще 167 инфицированных. С начала пандемии из-за COVID-19 уже умерли 11 937 наших соотечественников.

В Москве выявили 531 коронавирусного больного. Число новых случаев в столице стало минимальным за минувший месяц. В Свердловской области у врачей стало на 349 пациентов с коронавирусом больше, в Санкт-Петербурге — на 256.

В пятерке регионов по подтвержденным за последние 24 часа случаям находятся Ханты-Мансийский автономный округ (+252 заболевших) и Нижегородская область (+221).

Специалисты, по данным Роспотребнадзора на 16 июля, провели более 24 миллионов лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За сутки сделали 298 тысяч тестов. Медики наблюдают за состоянием 273 267 человек, у которых COVID-19 пока не подтвержден.

Российские ученые научились определять наличие коронавируса в воздухе. Для этого специалисты холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» создали специальные приборы. С их помощью можно выявить и другие вирусы, бактерии и токсины.