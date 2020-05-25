Число умерших от COVID-19 в ЯНАО в три раза меньше по стране. Что помогло региону?

Ямало-Ненецкому автономному округу удалось добиться крайне низких показателей смертности. Летальных исходов там насчитывается в три раза меньше, чем по стране. Причиной такого успеха назвали сразу несколько факторов.

Как считает ВОЗ, на уровень смертности влияет возраст инфицированных, качество медицины, время начала эпидемии и число сделанных тестов. Кроме того, количество случаев смерти может снизить подключение пациентов к аппаратам ИВЛ. Именно поэтому важно обеспечить достаточное число коек в отделениях интенсивной терапии.

В округе к 22 мая оперативно развернули 869 коек, из которых 506 оснастили кислородом и 118 — аппаратами ИВЛ. Такое количество в 1,6 раза превышает федеральные нормы, установленные Минздравом. Помимо этого, Ямал занял первое место в России по охвату тестирования, отмечает Роспотребнадзор. Медики выявили 70% жителей с бессимптомным течением болезни. Всех этих людей изолировали, что помогло взять под контроль распространение инфекции.

Всего в округе на коронавирусную инфекцию протестировали 15% населения. Врачи обследовали каждого седьмого жителя региона. Специалисты провели уже 93 221 исследование. Диагностикой коронавируса в округе занимаются 14 лабораторий. Девять учреждений работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала, а четыре принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Еще одна лаборатория в Ноябрьске является частной. К 20 мая в лабораториях провели 85 166 тестов на COVID-19.

Кроме того, ямальцы придерживаются ограничительных мер и не выходят на улицу без крайней необходимости. В округе отменили внутрирегиональные рейсы. Все это способствовало сдерживанию распространения инфекции.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 2092 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Вылечились и выписались из больниц уже 724 человека. Погибли всего шесть пациентов. Смертность в округе составляет 0,9 случая на 100 тысяч населения.