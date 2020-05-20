Президент «Анжи» оценил ситуацию с COVID-19 в Дагестане

Кадиев предложил направить в республику десант врачей из Москвы из других регионов страны, а также развернуть госпитали во дворцах спорта в Махачкале и Хасавюрте. Осман Кадиев сослался на опыт мэра Москвы Сергея Собянина, который организовал подобные больницы в ТЦ «Крокус Сити» и «Европейском».

Накануне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец находится в московском госпитале в очень тяжелом состоянии. Он попросил земляков на отмечать массово Ураза-Байрам и не ходить в гости. Боец призвал дагестанцев «объединиться и показать дисциплину».