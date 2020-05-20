Президент «Анжи» оценил ситуацию с COVID-19 в Дагестане
В больницах Дагестана не хватает лекарств и койко-мест, поэтому надо привлечь помощь из других регионов России. Можно также использовать опыт московских властей, которые переоборудовали несколько торговых центров во временные госпитали. Об этом в интервью спортивному изданию Sport-24 заявил президент футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев. Он также предложил властям республики обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину, и попросить у него разрешение на строительство новых госпиталей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией по примеру других регионов.
Кадиев предложил направить в республику десант врачей из Москвы из других регионов страны, а также развернуть госпитали во дворцах спорта в Махачкале и Хасавюрте. Осман Кадиев сослался на опыт мэра Москвы Сергея Собянина, который организовал подобные больницы в ТЦ «Крокус Сити» и «Европейском».
Накануне Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец находится в московском госпитале в очень тяжелом состоянии. Он попросил земляков на отмечать массово Ураза-Байрам и не ходить в гости. Боец призвал дагестанцев «объединиться и показать дисциплину».