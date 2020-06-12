COVID-19 смогли побороть еще 768 пациентов в Подмосковье

Подмосковные врачи смогли вылечить от COVID-19 и выписать домой еще 768 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 14 955 человек.

За последние сутки в регионе вылечились 768 пациентов, а поступили на лечение от COVID-19 730 человек, сообщил Мособлштаб.

«Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47 911. Скончались 666 заболевших. Выздоровели и выписались 14 955 человек», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе уже 2,5 недели госпитализируется меньше людей, чем выздоравливает. Он назвал такую динамику очень позитивной. Сейчас власти продолжают постепенно отменять ограничительные меры. Жители уже могут гулять в парках, ходить в непродовольственные магазины и получать услуги в МФЦ. При этом необходимо соблюдать масочный режим.

Начиная с сегодняшнего дня, 12 июня, в Подмосковье заработали летние веранды кафе и ресторанов. С 15 числа откроются музеи, а поликлиники вернутся к обычному режиму работы. Уже 25 июня состоится долгожданное открытие торговых центров.