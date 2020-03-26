COVID-19 против российских звезд. Кто уже на карантине

Поп-дива Мадонна не зря назвала коронавирус «великим уравнителем». Он не жалеет ни старых, ни малых, ни сирых, ни великих. В России нет эпидемии COVID-19, но уже зафиксировано 840 подтвержденных случаев инфицирования. Среди них есть разные люди, обычные и те, кого знают в стране и во всем мире.

Одной из первых знаменитостей призналась в заражении коронавирусом 40-летняя актриса Ольга Куриленко, живущая в Лондоне. В своем Instagram она 15 марта сообщила, что обратилась к врачам из-за высокой температуры и сильной слабости. Тест показал, что «девушка Бонда» больна коронавирусом. Лечилась она дома, чтобы не занимать место в больнице.

«Неделю температура была 38-38,5. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала», — рассказал актриса.

Парацетамол и витамины помогли, 23 марта она сообщила, что полностью здорова.

О заражении уханьской пневмонией сообщил в Facebook писатель и востоковед 63-летний Георгий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин. Живущий в Лондоне литератор в свое время был очень популярен в России благодаря циклу детективных романов об Эрасте Фандорине.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал Акунин. Он подчеркнул, что страх перед болезнью страшнее, чем она сама.

Получило официальное подтверждение сообщение о заражении COVID-19 велогонщиков российской команды «Газпром-РусВело» Игоря Боева и Дмитрий Страхова. Скорее всего, они подцепили вирус в Италии. Сейчас оба госпитализированы в клинике в Абу-Даби в ОАЭ. Заразился также чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич. Друг репера Тимоти чувствует себя хорошо, у него легкая форма заболевания.

В больницу в Коммунарке была доставлена известная советская актриса Жанна Болотова. Она заразилась коронавирусом от человека, недавно приехавшего из Германии.

Источник фото: Instagram

Там же находится певец Лев Лещенко. Еще вчера он был в тяжелом состоянии, переведен в реанимацию. Поклонникик опасались, что у него коронавирус. Его директор позднее учтонил, что у певца двустороннее воспаление легких. Результаты сделанных тестов пока неизвестны.

26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что советскому и российскому певцу Льву Лещенко стало лучше. Протекание болезни вселяет надежду.

Источник фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что ее мать Людмила Нарусова была госпитализирована в Коммунарку с высокой температурой. Подозрения на коронавирус не подтвердились.

«Результат теста отрицательный. Диагноз — пневмония», — сообщила Собчак.

Она добавила, что, конечно, не эксперт, но ее настораживает количество подобных диагнозов.

«Я не врач, но внезапно у многих пожилых людей двухстороннее воспаление легких. Но не коронавирус. У нас тогда получается эпидемия двухсторонних воспалений легких?» — задалась вопросом телеведущая.

Источник фото: Instagram

Пока писался текст появились сообщения СМИ, что с коронавирусом был госпитализирован певец и композитор Игорь Николаев. Подтверждения или опровержения эта информация пока не получила. Его бывшая супруга Наташа Королева сообщила «360», что не общалась с ним несколько дней, но призывает всех не верить фейкам и проверять информацию.