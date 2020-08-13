COVID-19 подтвердился еще у 5 тысяч россиян

Еще 5057 случаев коронавируса зарегистрированы в России за последние сутки. Больше всего случаев — 692 — все так же в Москве.

Там за последний день полностью поправилась еще 787 москвичей, скончались 11 человек. Всего в российской столице заразились 250 303 жителей, из них 193 473 вылечились. Жертвами вируса стали 4622 больных.

За сутки вирус в стране побороли 6098 человек, при этом умерли 124. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 907 758 человек. Общее число выздоровевших выросло до 716 936, летальных исходов — 15 384.

В России полным ходом идет подготовка к выпуску первой партии вакцины от коронавируса. Это должно произойти уже в ближайшие две недели, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Первыми прививать планируют врачей и учителей.

Производить препарат «Гам-Ковид-Вак» будут в двух местах: в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. В последнем уже тестируют оборудование.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились порядка 20,5 миллиона человек. Больше всего случаев в США (5 190 948). На втором месте Бразилия, за ней следуют Индия и Россия. Пятерку замыкает ЮАР.