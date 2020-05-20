COVID-19 подтвердили у трех пассажиров авиарейсов, прибывших на Сахалин

На Сахалине выявили новые случаи коронавирусной инфекции. Больные прибыли в регионе московскими и новосибирскими рейсами. Теперь людей с COVID-19 в области 60.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

«Три новых больных прилетели в регион московскими и новосибирским рейсами. <…> На 20 мая <…> 60 случаев заболевания: 33 выписано с выздоровлением, 27 продолжают лечение», — уточнил глава региона.

По словам Лимаренко, два человека, у которых тест на COVID-19 оказался положительным, вернулись на Курилы и Сахалин из отпуска. Еще один оказался инженером, который приехал из Татарстана на остров работать.

«По прилету сразу были помещены на самоизоляцию», — пояснил губернатор.

Сахалинские врачи выписали еще четырех пациентов. Коронавирусную инфекцию они перенесли в легкой форме, но еще две недели медики понаблюдают за людьми по месту жительства.

На Сахалине с 14 мая введен режим цифровых пропусков. В островной регион не могут попасть люди без сахалинской регистрации. Въезд разрешен тем, у кого оформлены трудовые отношения или есть близкие родственники среди местных жителей.

В начале недели в регионе открыли магазины и торговые центры. Их работу приостановили из-за коронавируса.