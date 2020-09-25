COVID-19 подтвердили у младшего сына Ефремова

У младшего сына Михаила Ефремова выявили коронавирус. Болезнь 10-летний Борис переносит в легкой форме: мальчик чувствует себя хорошо, а симптомов COVID-19 у него практически нет.

Семье актера пришлось изолироваться на подмосковной дачи, рассказал изданию StarHit друг Ефремовых и ветеран МУРа Алексей Лобарев.

«У младшего Бори, действительно, подтвердился COVID-19», — сказал он.

Вирус сын артиста подхватил в школе. Заболел кто-то из одноклассников Бориса, все ученики сдали тесты. У мальчика пришел положительный результат.

«Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет», — уточнил Лобарев.

Анализы на наличие SARS-CoV-2 у остальных членов семьи Ефремова оказались отрицательными. COVID-19 не подтвердили ни у супруги артиста Софьи, ни у его дочерей. Несмотря на это, близкие актера решили остаться в загородном доме и соблюдать карантин, пока Борис не поправится.

Сам Михаил Ефремов сейчас находится в московском СИЗО. Его признали виновным в смертельном ДТП в центре столицы, приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишили водительских прав на три года.