COVID-19 подтвердили у младшего сына Ефремова
Семье актера пришлось изолироваться на подмосковной дачи, рассказал изданию StarHit друг Ефремовых и ветеран МУРа Алексей Лобарев.
«У младшего Бори, действительно, подтвердился COVID-19», — сказал он.
Вирус сын артиста подхватил в школе. Заболел кто-то из одноклассников Бориса, все ученики сдали тесты. У мальчика пришел положительный результат.
«Чувствует он себя при этом хорошо, болезнь протекает почти бессимптомно, температуры нет», — уточнил Лобарев.
Анализы на наличие SARS-CoV-2 у остальных членов семьи Ефремова оказались отрицательными. COVID-19 не подтвердили ни у супруги артиста Софьи, ни у его дочерей. Несмотря на это, близкие актера решили остаться в загородном доме и соблюдать карантин, пока Борис не поправится.
Сам Михаил Ефремов сейчас находится в московском СИЗО. Его признали виновным в смертельном ДТП в центре столицы, приговорили к восьми годам колонии общего режима и лишили водительских прав на три года.