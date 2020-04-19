COVID-19 не проходит бесследно. Последствия могут помешать заниматься спортом

COVID-19 поражает легкие, и последствия даже после выздоровления могут быть печальными. Особенно для курильщиков.

«Возможно, после тяжелых форм может остаться легочный фиброз. В этом случае спортом, например, не то что бы нельзя, а просто сложно заниматься. Дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать серьезные нагрузки», — рассказал агентству Ura.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

Собеседник агентства подчеркнул, что особенно может достаться курильщикам, чьи легкие и так поражены никотином и смолами. COVID-19 может вообще не повлиять на легкие человека, однако говорить о закономерностях поражений органов дыхания этой болезнью, которую вызывает коронавирус, пока рано.

Коронавирус впервые появился в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция за несколько недель распространилась по всему миру. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. В России за последние сутки выявили еще 6060 случаев заражения. Всего в РФ 42 853 инфицированных. 361 человек умер от COVID-19.