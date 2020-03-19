COVID-19 не отменит голосование по поправкам в Конституцию. ЦИК обеспечит безопасность

Коронавирусная инфекция не помешает голосованию по поправкам в Конституцию РФ. ЦИК предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность волеизъявления граждан. Для избирателей разработают специальную памятку об индивидуальной гигиене, а участки продезинфицируют.

ЦИК также готов более широко использовать интернет-технологии и возможности голосования на дому, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Центризбиркома.

Согласно подписанному 17 марта указу президента России Владимира Путина, голосование по поправкам к главному документу страны назначено на 22 апреля. При этом глава государства подчеркнул, что оно состоится в этот день, только если позволит ситуация.

Однако, по мнению экспертов, переносить дату не придется. В крупных городах, где зараженных коронавирусной инфекцией больше, голосование может пройти в онлайн-режиме, на других территориях на избирательные участки россияне придут сами.

«При подготовке к общероссийскому голосованию будут предприняты исчерпывающие меры обеспечения безопасности как для участников голосования, так и для членов комиссий всех уровней. В том числе планируется широкое использование дезинфицирующих средств и масок», — объяснил член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, Центризбирком, также как и региональные избиркомы, находятся в постоянном контакте с Роспотребнадзором.