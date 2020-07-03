COVID-19 нашли почти у 50 человек в магаданском доме-интернате

Интернат для инвалидов и престарелых уже несколько месяцев закрыт на карантин. Однако у 47 человек там обнаружили коронавирус. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики региона Елена Кузьменко.

«Заразились 47 человек, 46 пациентов и один сотрудник. Сейчас все они под наблюдением медиков. Состояние заболевших удовлетворительное», — рассказала Кузьменко РИА «Новости».

Уже несколько месяцев персоналу и пациентам в целях безопасности запрещено покидать учреждение. Каждые полмесяца бригада сотрудников меняется. Новых обязательно проверяют на COVID-19.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов считает, что один из работников мог заболеть во время изготовления теста.

«При смене даже при наличии отрицательных тестов принесли с собой и заразили не только своих коллег, но и своих же подопечных, своих же пациентов. Заразили вирусом», — заявил он.

По его словам, сейчас все постояльцы интерната находятся под наблюдением врачей. Заразившихся лечат. Они чувствуют себя удовлетворительно.

По последним данным, всего в регионе выявлено 908 случаев коронавируса. Справиться с COVID-19 смогли 460 человек. Его жертвами стали четверо. Самая крупная вспышка произошла на Усть-Среднеканской ГЭС. Там инфицированы более 150 вахтовых рабочих.

Ранее стало известно, что в кемеровском интернате вирус подхватили десять постояльцев и один сотрудник.