COVID-19 исполнился год. Что мы узнали о вирусе?

На разных поверхностях вирус живет определенное время. Например, на дереве и стекле — до 96 часов, а на пластике и нержавеющей стали — до 72. На картоне он обитает до 24 часов, а на операционных перчатках — не более восьми часов. Меньше всего он задерживается на медных поверхностях — максимум четыре часа и в воздухе — не дольше трех.

Врача нужно вызывать, если у вас кашель, затрудненное дыхание, одышка, боль в груди, потеря обоняния или вкуса, слабость. Особенно важно позвонить в скорую, если пациент — человек старше 65 лет либо он болел с контактировавшими коронавирусом. Также медики нужны тем, кто приехал из региона с напряженной эпидемической обстановкой. А еще важно обратиться за помощью людям с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями почек, органов дыхания и онкологией.

Если в семье кто-то заболел гриппом или COVID-19, необходимо обязательно выделить больному свою комнату и вызвать врача на дом. Также важно, как можно меньше общаться с ним. А при уходе за больным, нужно прикрывать рот и нос маской. В квартире необходимо соблюдать чистоту — мыть и дезинфицировать поверхности. Про мытье рук также важно не забывать.

Заразиться коронавирусом повторно возможно. Однако пока подробно описано всего четыре таких случая. Еще не известно, как долго сохраняется иммунитет при естественном заражении и при вакцинировании.