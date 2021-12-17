Coca-Cola отправила «Рождественский караван» в поддержку Специальной Олимпиады

Компания Coca-Cola запустила традиционный «Рождественский караван». В этом году проект проводится в поддержку движения Специальной Олимпиады России.

Караван Coca-Cola уже более 20 лет делает большие и маленькие новогодние чудеса. В одном из фургонов можно встретить главного новогоднего персонажа.

«Я фотографируюсь с гостями. Всеми, кто приходит на мою праздничную парковку, так сказать. И можно волшебные открытки с помощью моих помощников отправить своим родным, близким, загадать желания и они обязательно сбудутся в 2022 году», — рассказал Дед Мороз.

Рождественский караван можно увидеть не только вживую, но и в онлайн-формате. Он проходит через всю Россию, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Цель — привлечь внимание к Специальной Олимпиаде.

«Движение каравана в итоге к концу декабря приведет к тому, что мы проедем 10 городов, сделаем много физических упражнений и принесем праздник специальным атлетам. То есть благотворительный взнос будет перечислен в пользу Специальной Олимпиады», — пояснила директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola Елена Ковалева.

Она добавила, что региональные отделения смогут провести красивые мероприятия для своих атлетов и своих подопечных.

Всемирные игры Специальной Олимпиады пройдут впервые в России в 2023 году. Это состязания для атлетов с особенностями ментального здоровья. Главная миссия социального проекта заключается не в определении рекордов, а развитии инклюзии. То есть большого сообщества людей с безграничными возможностями и огромными амбициями. Повышение сознательности, силы воли и социализация через спорт, общение и общие цели.

«Задача специальной олимпиады — ради чего мы и работаем — это дать этим ребятам подарок, счастье и социализировать их в обществе. Чтобы они были наравне с другими и могли в дальнейшем уже трудоустроиться и жили самостоятельной жизнью», — подчеркнул директор Специальной Олимпиады России Егор Лебедев.

Вместе с Coca-Cola поддержать проект Специальной олимпиады может любой желающий. Для этого нужно скачать приложение Stayfitt и начать фиксировать любую активность.