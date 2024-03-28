Общество 28 марта 2024, 16:29 CNBC: школьные хулиганы в зрелом возрасте становятся успешными людьми

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Люди, которые в школьные годы были задирами и хулиганами, чаще имеют в зрелом возрасте хороший доход и добиваются успеха. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на CNBC.

Сотрудники Британского института социальных и экономических исследований пришли к выводу, что школьные хулиганы после 40 лет обычно зарабатывают на 4% выше среднего дохода. Кроме того, они обычно больше довольны своими должностью и функционалом.

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Исследователи подчеркнули, что учителям стоит научиться направлять энергию хулиганов в нужное русло и воспринимать агрессию как реакцию на конкуренцию.

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