28 марта 2024, 16:29
CNBC: школьные хулиганы в зрелом возрасте становятся успешными людьми
Люди, которые в школьные годы были задирами и хулиганами, чаще имеют в зрелом возрасте хороший доход и добиваются успеха. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на CNBC.
Сотрудники Британского института социальных и экономических исследований пришли к выводу, что школьные хулиганы после 40 лет обычно зарабатывают на 4% выше среднего дохода. Кроме того, они обычно больше довольны своими должностью и функционалом.
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Исследователи подчеркнули, что учителям стоит научиться направлять энергию хулиганов в нужное русло и воспринимать агрессию как реакцию на конкуренцию.
Исследования
Психология
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