Важное 25 мая 2023, 18:32 ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными Москалькова сообщила об обмене пленными ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Частная военная компания «Вагнер» в четверг, 25 мая, провела обмен пленными Об этом сообщила в Telegram-канале омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Поздравляем наших ребят с возвращением на родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала уполномоченный.

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Подробностей Москалькова не сообщила. В пресс-службе основателя ЧВК Евгения Пригожина пока никак не комментировали эти данные и не приводили дополнительной информации.

Ранее об обмене пленными заявил в своем Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, речь идет о возвращении восьми офицеров и 98 солдат с сержантами с Артемовского направления. Он отметил, что многих из тех, кого вернули, считали пропавшими без вести.

В Минобороны России не публиковали данные об обмене.