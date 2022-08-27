Чужой среди своих. Manizha выступит на казачьем фестивале вопреки протестам

Скандально известную певицу Manizha пригласили на казачий фестиваль «Александровская крепость». Сами казаки воспротивились ее участию, потому что исполнительница выступала против проведения спецоперации по защите Донбасса. Однако организаторы не прислушались к общественности и подтвердили — Manizha будет. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Теlеgrаm-канала «360» поразмышлял над тем, почему ее выступление больше похоже на провокацию.

Далее — прямая речь эксперта.

Засланный казачок

На казачьем фестивале Александровская крепость» будет присутствовать очень необычный казачок. Скорее всего — засланный. А зовут этого казачка — Манижа Сангин, или же, как она больше известна в стране — просто Manizha.

Да-да, та самая певичка ртом, которая с какой-то невнятной песней про тяжелую долю русской бабы, у которой сын и дочь без отца и вся family сломанная, выступила на фрик-шоу, зовущемся Евровидение. Та самая «гражданская активистка», которая активно поддерживает ЛГБТ. Та самая Манижа, которая с началом спецоперации на Украине начала писать в соцсетях, что она вся такая за мир и поддерживает Украину, а потом все эти сообщения трусливо удалила.

Источник фото: РИА «Новости»

В общем, по всем показателям — почти что идеальный участник «казачьего фестиваля».

В сети по этому поводу поднялась волна недоумения и даже гнева: что ж вы это, мать вашу, такое творите? Не понимает народ, каким боком эта Манижа относится к казакам.

Но организаторы «Александровской крепости» — люди упорные, и даже сообразили ответ по поводу этого возмущения. И он прекрасен:

«В этом году в числе приглашенных коллективов и исполнителей на фестивале действительно выступит певица Manizha — артистка с яркой творческой индивидуальностью и выдающимися вокальными данными, достойно представившая Россию на Евровидении.

Manizha поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и их интеграцию в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время. Россия была и остается многонациональной страной с богатейшим культурным кодом, неотъемлемой частью которого является казачья культура»

Фестиваль со вкусом провокации

Вот просто зачитаться можно этим высоким штилем. Да и по смыслу все в копеечку. Насчет «достойного представления России на Евровидении», например. Я так думаю, это «достойное представление» выразилось в том, что Манижа не оказалась самой фриковой из всех фриков. Заняла скромное 10-е место, избавив Россию от проведения этого ЛГБТ-травести шоу бородатых женщин и прочих девиантов. Это на самом деле достижение, не поспоришь.

Насчет «традиционных культурных ценностей» — тоже очень хорошо. Можно было бы дать организаторам «Александровской крепости» послушать все ту же песню Manizha с Евровидения, но я уверен, что они ее слышали и даже от нее в восторге.

Источник фото: РИА «Новости»

Про все остальное и говорить не хочется. Особенно, про отношение Manizha к спецоперации, которое было высказано предельно понятно и то, что она потом все за собой подчистила — совершенно ничего не меняет.

В общем — история очень странная, которая попахивает откровенной провокацией. Особенно напрягает то, что фестиваль позиционируется как «казачий».

Вы бы, ребят, еще Ваню Урганта с Галкиным туда пригласили. Ну, а почему их нельзя, раз Manizha можно?