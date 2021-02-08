Юрист рассказал, почему нельзя просить позвонить с чужого смартфона

В современном смартфоне у человека хранится много конфиденциальной информации, которая не должна попадать в чужие руки: контакты из записной книжки, банковские реквизиты, тысячи фотографий, секретные чаты.

«Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи — это не так дорого. При отсутствии денег можно попросить зарядить телефон, например, в кафе. Существует масса способов, самое главное — не заставлять человека попадать в неудобное положение», — заключил Кусков.

Просить позвонить с чужого телефона, по мнению юриста, не этично. Человек случайно может увидеть какие-то фотографии или сообщения. Также такой просьбой можно вызвать к себе излишнюю подозрительность. Злоумышленники могут оперативно поставить на смертфон программу-шпион.

Юрист советует неизвестным людям не давать телефон в руки даже на пару минут. Он может воспользоваться аппаратом в своих целях и вовлечь хозяина смартфона в неприятности.