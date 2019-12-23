«Чужого горя не бывает». В Росгвардии встретились с семьями погибших сотрудников

Семьи погибших бойцов Росгвардии сегодня вспоминают своих родственников. По традиции в преддверии Нового года они собираются в одной из воинских частей. В часовне утром отслужили панихиду, а затем для членов семей героев провели экскурсию в Музее воинской славы.

Многие из этих экспонатов рассказывают о судьбах и трагическом уходе из жизни отцов, сыновей и братьев этих людей.

«Наши близкие погибли, защищая интересы своей страны. И страна помнит об этом. Вот и сегодняшняя встреча об этом говорит. Мы хотим подарить икону в храм Георгия Победоносца. Она была написана в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Она посвящена бойцам Сергиево-Посадского ОМОН», — сказала Любовь Маркелова, вдова командира Сергиево-Посадского ОМОН Дмитрия Маркелова.

Источник фото: Владислав Гурджи

В траурных мероприятиях принял участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. Он вместе с семьями погибших воинов возложил цветы к Вечному огню. После мимо гостей воинской части прошла маршем рота почетного караула.

«Символично, что наша встреча проходит в канун Нового года. Этот праздник принято встречать в кругу семьи. И этим я хочу подчеркнуть, что все мы одна единая семья. Не только военнослужащие и сотрудники, но и наши близкие — наша единая семья. К сожалению, история войск связана и с трагическими событиями — гибелью наших боевых товарищей. Я уже не раз говорил, что чужого горя не бывает. Мы сочувствуем вам», — отметил Виктор Золотов.

По традиции семьи и руководство Федеральной службы встречаются за праздничным столом. Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и еще раз вспомнили погибших родственников.