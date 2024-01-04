Общество 04 января 2024, 20:27 «Чувствуют безнаказанность». Хинштейн — об ударившем ребенка в Ростовской области мигранте Хинштейн: ударившего ребенка в Ростовской области мигранта нужно строго судить РИА «Новости»

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Агрессивное поведение некоторых иностранцев в России связано с тем, что приезжие чувствуют свою безнаказанность. На это указал в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, говоря о ситуации с нападением мигранта на ребенка в Ростовской области.

Накануне в Сети появилась информация о том, что в поселке Красный Ростовской области 1 января мигрант ударил ребенка, а потом приехал с вооруженными земляками с призывом «резать всех местных старше семи лет».

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«Эти люди ведут себя так, потому что чувствуют свою безнаказанность, верят, что диаспора договорится и отобъет их, а полиция не вмешается. Нужно сделать все, чтоб это чувство безнаказанности у них пропало», — написал Хинштейн

В первую очередь правоохранители, подчеркнул он, должны установить гражданство мигрантов. Если гражданство «по рождению — судить со всей строгостью, если приобретенное — судить по всей строгости и лишать» его.

Хинштейн добавил, что сотрудники Росгвардии уже проверяют наличие разрешения на хранение и ношение оружия у участников конфликта.

По данным Следственного комитета, в одном из населенных пунктов Ростовской области произошел конфликт между местными жителями и мигрантом.

«Иностранный гражданин нанес несовершеннолетнему телесные повреждения. Также отмечается противоправное поведение мигрантов в отношении местного населения», — отметили в ведомстве.

По данному факту следователи уже начали проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.