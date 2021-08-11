«Чувство вины не позволяет». Психиатр объяснил раскаяние казанского стрелка

Казанский стрелок Ильназ Галявиев заявил, что пошел на массовое убийство из-за ненависти, и признался, что он вменяем. Это может говорить о том, что юноша действительно хочет искупить вину. Об этом «360» рассказал психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Возможно, что у него есть чувство вины, которое не позволяет ему пойти по более легкому пути. Легкий путь конкретно в его случае — это лечебное учреждение. Понятно, что в больнице лучше, чем в тюрьме. Может, чувство вины не позволяет ему как-то смягчить меру наказания», — сказал эксперт.

Он пояснил, что стрелок мог решить отказаться от тех привилегий, которые дает подобный диагноз, чтобы в полной мере искупить содеянное. Но чтобы сказать точно, нужно общаться лично с Галявиевым.

«Может, у него другие есть представления. Может, у него настолько некритичное состояние, что он не считает себя больным. Может существовать много версий», — объяснил Фомин.

Психиатр объяснил, что нет ничего страшного, когда человек испытывает ненависть. Эта эмоция входит в разряд нормальных и здоровых. Человек может переживать ее в разные периоды жизни.

«Но при этом люди не совершают асоциальные поступки. Они смиряются или предпочитают с этим не сталкиваться. В такой ситуации все расходятся полюбовно», — заключил собеседник «360».

Ильназ Галявиев устроил стрельбу 11 мая. Жертвами стали девять человек. Еще 24 человека получили ранения.