Общество 23 июня 2023, 13:29 «Чувство невесомости и резкий удар». Пострадавший при падении лифта в Воскресенске рассказал о происшествии Пострадавший при падении лифта в Воскресенске рассказал подробности происшествия

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Двоих пострадавших при падении лифта в Воскресенске готовят к выписке из стационара. Стрингерам РИАМО удалось снять видео, в котором один из них подробно описывает момент обрушения кабины и признается, что смягчить удар помог совет мамы.

В момент обрушения в кабине лифта находились Роман и Галина — сын и мать.

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«Сели в лифт. Не поняли, что толком произошло, но на уровне пятого этажа резко возникло чувство невесомости. С парашютом никогда не прыгал, но мне кажется, что ощущения должны быть похожими. Потом сильный удар. Благо, что мама подсказала держаться за поручни», — рассказывает мужчина.

Главный удар, по словам мужчины, приняли на себя шея и позвоночник. Но больше, чем за себя, Роман переживает за маму — у нее в спине металлоконструкция.

По словам врачей Воскресенской областной больницы, сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает. Их готовят к выписке и переводу на амбулаторное лечение.