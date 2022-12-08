Эксклюзив 08 декабря 2022, 17:02 «Чувства безграничны — как наша страна». Герой России Малыйкин рассказал о встрече с Путиным Герой России Малыйкин: мои чувства безграничны, как наша Россия РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин наградил ефрейтора Давида Малыйкина медалью «Золотая звезда». Герой России в беседе с «360» рассказал о своих чувствах во время встречи с главой государства.

В четверг, 8 декабря, в Кремлевском дворце прошел прием ко Дню героев Отечества. Малыйкин переволновался, когда выступал с речью, и замолчал. В зале находились порядка 200 человек. Присутствующие поддержали военного аплодисментами. Путин подошел к нему и, похлопав по плечу, заметил, что в зале находятся «все свои».

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Малыйкин признался, что волновался во время награждения. Он сравнил свои чувства с необъятностью России.

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«Естественно, волнительно, конечно. <…> Переживал. Мои чувства безграничны — как наша Россия», — сказал мужчина.

Ефрейтор заявил, что Россия одержит победу в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что у бойцов есть только одно верное направление — идти вперед.

«Никак иначе, только вперед. Мы победим в любом случае», — добавил Малыйкин.

Мать военнослужащего Анна Михайловна в беседе с «360» отметила, что он полностью заслужил высокую государственную награду. Женщина призналась, что гордится своим сыном, и назвала его умным и справедливым человеком.

Президент поблагодарил лауреатов наград за службу Родине и верность идеалам. Всего медали получили 10 военных и два космонавта.