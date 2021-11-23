Чувства атеистов призвали уважать в России

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский призвал защищать чувства не только верующих, но и атеистов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Мы должны с уважением относиться к каждому гражданину. Я считаю, что нужно уважать чувства не только верующих, но и в нашем обществе мы уважаем людей, которые глубоко неверующие, таких тоже большое количество. Если у человека нет таких чувств, ни в коем случае нельзя навязывать», — отметил он.

Ранее Облонский заявлял, что люди, которые подвергают фундаментальные принципы государства разрушению, должны получать максимальное наказание.