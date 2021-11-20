Чувашия подготовила внутренний алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19

Власти Чувашии готовы в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 с большим числом антител. Дать старт системе поручил глава республики Олег Николаев.

QR-код будет действовать только на территории самой Чувашии, а следовательно, он не появится на портале госуслуг, сообщило РИА «Новости».

Программа затронет людей с высоким титром антител, которым станет доступно получение кода. Для этого в республике предлагают создать единый реестр таких жителей. Им нужно будет дополнительно сдать анализы.

Оценивать срок действия антител в крови планируют с помощью врачебных комиссий специально аккредитованных лабораторий. Алгоритм в республике уже разработан.

«Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы», — сказал Николаев.

Он подчеркнул, что лаборатории обладают всеми технологическими и техническими возможностями. Результаты анализов получат максимальное подтверждение.

Необходимость подобных мер глава региона объяснил «отсечением фальшивых справок». Чтобы исключить субъективное мнение одного специалиста, решено оценивать результаты анализов целой комиссией.

Как ожидается, если алгоритм будет запущен, за два или три дня пациент сможет стать обладателем QR-кода. Сейчас основные подробности детально прорабатываются, работы планируется завершить уже в ближайшие дни.