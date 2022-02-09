«Чуть ногу не сломала». Жители Петербурга не согласились с гусем, который одобрил уборку улиц от снега

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга поделился видео с гусем, который радостно ходит по убранной улице в Пушкине. Чиновники написали, что птица оценила качество уборки тротуаров. Но жителей такое сообщение не впечатлило. Они начали массово присылать собственные фото, на которых ситуация совсем другая.

«Вся наледь убрана, скользкости нет, песочек посыпан, но над эстетикой еще можно поработать», — подписали видео представители комитета.

Под этим постом появилось уже больше сотни комментариев. Абсолютное большинство из них — это опровержение такой хорошей ситуации с дорогами. Люди продолжают массово жаловаться на то, как плохо в текущем году в Петербурге убираются улицы.

«За гуся мы рады, конечно, а я чуть ногу не сломала», — рассказала жительница, приложив фотографию снежных завалов на проспекте Маршала Блюхера.

Пресс-секретарь комитета по благоустройству Сергей Касаткин позже отметил, что не видит во всей этой ситуации ничего предосудительного. По его словам, всегда найдутся такие места, в которых убрано хуже, а где-то, наоборот, лучше.

Сама же птица живет в местном кафе в Пушкине и регулярно гуляет по городу.