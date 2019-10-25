«Чуть не умер на днях»: украинский эксперт с российских ток-шоу попал в реанимацию
О состоянии здоровья украинца в своем Instagram рассказал политтехнолог Константин Долгов. По его словам, Ковтун «чуть не умер на днях».
«Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался», — добавил политтехнолог.
Он признал, что ток-шоу без Ковтуна «не то» и пожелал коллеге скорейшего выздоровления.
В комментариях в публикации пользователи заметили, что украинец в последнее время выглядел болезненным и «неестественно похудел».
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Вячеслава Ковтуна нередко приглашают на общественно-политические программы российского телевидения. В ток-шоу он выступает в качестве эксперта и встает на сторону Украины в тех или иных вопросах.
Высказывания и заявления Ковтуна зачастую становятся началом конфликтных ситуаций и порой приводят к потасовкам. Политолога не раз выгоняли из студий во время съемок шоу.
На Украине, напомнило РИА «Новости», его деятельностью недовольны. В декабре прошлого года Ковтун попал в базу данных «Миротворца».