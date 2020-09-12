Чуть менее 5,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за последние сутки зарегистрировано 5488 новых случаев коронавируса. Таким образом, всего по стране заболевание выявили у 1 057 362 граждан.

За последние 24 часа новую инфекцию выявили в столице у 670 жителей, в Санкт-Петербурге — у 203, а в Московской области — 170. Следом идут Ростовская (159) и Нижегородская области (156).

За сутки в России выписали 5428 пациентов, из них в Москве — 1143. За все время пандемии выздоровели 873 535 граждан.

Кроме того, за минувшие сутки подтверждено 119 летальных случаев, 12 человек умерли в столице. Всего от коронавируса в РФ скончались 18484 инфицированных.

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 40 миллионов.

Всего в мире подтверждено уже свыше 28 миллионов случаев COVID-19, скончались 908 017 инфицированных. Больше всего заболевших зарегистрировано в США — 6 395 904.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава подтвердил, что число заболевших COVID-19 увеличивается. Тем не менее это не означает наступление второй волны коронавируса, потому что еще не закончилась первая. А еще специалист уверен, что серьезных ограничений уже больше не будет.

Вспышки коронавирусной инфекции сейчас фиксируют в 11 регионах России.