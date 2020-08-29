Чуть менее 5 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России

Теперь всего по стране зарегистрировано 985 346 случаев новой инфекции. Таким образом, прирост составил 0,5%.

На Москву пришлось 677 новых случаев. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где 189 заболевших, на третьем — Московская область со 163 пациентами. В топ-5 также попали Нижегородская (145) и Ростовская области (127). Меньше всего новых случаев зарегистрировано в Ненецком АО — три человека.

За минувшие сутки из больниц выписаны 5917 человек, из них в столице — 1393. За все время пандемии выздоровели 804 383 человека.

При этом за последние 24 часа в РФ умерли 111 пациентов с коронавирусом, в том числе в Москве — 12. За весь период в России скончались 17025 человек.

В России уже провели 36 миллионов тестов на коронавирус, писало информационное агентство «Невские новости». После них под медицинским наблюдением остаются 210 662 человека.

Ранее в Неваде выявили первый случай повторного заражения коронавирусом в США. Всего в мире таких четыре случая.