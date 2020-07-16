Чуть больше 500 случаев COVID-19 выявили в Москве. И это самый низкий показатель с начала апреля

Число выявленных случаев коронавируса за сутки в Москве наконец-то опустилось до рекордного показателя. Об этом сообщили в оперштабе.

«В столице подтвержден 531 новый случай заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля», — говорится в сообщении Telegram-канала московского штаба.

Помимо этого, за сутки выздоровели еще 1145 пациентов. Таким образом, вылеченных от недуга уже около 73% из числа всех заболевших COVID-19 с начала эпидемии в столице.

В мэрии напомнили, что теперь в Москве ПЦР-тесты делают всем желающим — вне зависимости от того, есть у человека симптомы или нет. Также проводится исследование и на антитела. Для этого нужно записаться в поликлинику электронно.

Ранее стало известно, что число новых заболевших COVID-19 в Подмосковье за месяц снизилось вдвое, заявлял Андрей Воробьев. Это позволяет освобождать койки в больницах по всему региону.