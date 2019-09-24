Чуприков объяснил похищение картины Куинджи «идеей хайпануть»

Уроженец Крыма Денис Чуприков, которого обвиняют в хищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, принес свои извинения Третьяковке и Минкультуры. Ранее грабителя признали психически здоровым: в момент похищения он понимал, что делал.

«Хочу принести извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры России за свой поступок», — заявил Чуприков перед началом слушания его дела в Замоскворецком суде Москвы. Слова грабителя привел сайт «МК».

По словам Чуприкова, он не планировал ограбление. Все получилось спонтанно, под влиянием момента.

«У меня появилась идея привлечь внимание, „хайпануть“, начал обдумывать различные варианты», — рассказал обвиняемый.

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Когда он пришел на выставку, его внимание привлекла картина Куинджи, расссказал похититель. По его словам, он подошел к полотну, коснулся его. Оказалось, что картина почти не держится в раме. Вот тогда и прошла мысль вынести полотно из Третьяковки.

«Я вынул картину из рамы и последовал в сторону выхода, после чего сел в машину и поехал домой… Я хотел временно позаимствовать картину, вернуть на следующий день на место... Я лишь хочу сказать, что с третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил», — добавил Чуприков.

Ранее экспертиза признала грабителя психически вменяемым. Это значит что в момент похищения он отдавал отчет своим действиям.