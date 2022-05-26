Чумное кладбище 18 века обнаружили в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской специалисты обнаружили одно из крупнейших кладбищ, в котором были захоронены погибшие от чумы люди с 1770-го по 1772-й годы. По словам историков, это захоронение станет археологической сенсацией, написал сайт «Аргументы и факты».

В 25 захоронениях, которые обнаружили специалисты, были найдены сотни скелетов. Предполагается, что умерших хоронили целыми семьями.

«Скорее всего, это так называемые „заложные“ покойники, то есть, умершие неестественной смертью. Их хоронили вдали от крепости. В то время на территории Ростова, в том числе и в современном для нас центре, было около 10 кладбищ», — процитировало РИА ФАН доцента кафедры археологии и истории древнего мира ЮФУ Андрея Бойко.

Кроме скелетов, в гробницах были найдены старинные серебряные монеты.