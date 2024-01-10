Общество 10 января 2024, 17:13 Чукотский врач сравнил состояние здоровья Путина и Байдена Врач Клосс назвал отличным состояние здоровья Путина White House/via Globallookpress.com

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Президент Владимир Путин поддерживает хорошую физическую форму, его здоровье находится в отличном состоянии. Об этом РИА «Новости» заявил врач травматологического стационара Чукотской окружной больницы Денис Клосс.

Он обратил внимание, что российский лидер имеет бодрую походку и высокую работоспособность. Врач отметил, что в беседе с травматологом Путин признался, что может быстро восстанавливать свои силы благодаря любви к своей работе.

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«Президент сказал, что занимается спортом, его вдохновляют наши люди великие — ученые, спортсмены, деятели искусства», — указал Клосс.

Врач добавил, что российский лидер четко и доступно репрезентует свои мысли. Клосс также сравнил здоровье главы государства с состоянием президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер, в отличие от Путина, имеет ряд возрастных проблем.

«Даже несмотря на то, что вроде бы здоровый образ жизни ведет, питание, но возраст определенно берет свое», — прокомментировал врач состояние Байдена.

Ранее Путин прилетел на Чукотку. Глава государства пообщался с представителями общественности Анадыря и посетил круглогодичный тепличный комплекс Макатровых.