    26 июня 2020, 09:03

    Чукотку признали самым свободным от наркотиков регионом России

    Андрей Иванов

    «Трезвая Россия» составила антинаркотический рейтинг регионов страны. Субъекты оценивали по эффективности борьбы с наркотиками. На первом месте в списке оказалась Чукотка. Об этом сообщил RT со ссылкой на копию доклада на основе официальной статистики за прошлый год.
    Чукотку признали самым свободным от наркотиков регионом России

    Неплохо дела с антинаркотической работой обстоят в Ненецком автономном округе, Чечне, Архангельской и Орловской областях.

    «Антинаркотический рейтинг регионов призван показать наиболее проблемные регионы для более тщательной антинаркотической работы. Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблем наркомании», — приводит RT слова руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

    На последнем месте по эффективности борьбы с распространением наркотиков оказалась Хакасия. Сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Амурской, Челябинской и Московской областях.

    Специалисты «Трезвой России» составили этот рейтинг, опираясь на данные Росстата, Минздрава, МВД и Генеральной прокуратуры. В основе исследования — число умерших от наркотиков, количество преступлений, которые совершили наркоманы, и преступлений, связанных с незаконным оборотом зелья.

    Ранее думский комитет по безопасности и противодействию коррупции предложил внести в УК РФ изменения, согласно которым за распространение наркотиков в интернете будут отправлять за решетку на срок до 15 лет.