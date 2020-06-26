Чукотку признали самым свободным от наркотиков регионом России

Неплохо дела с антинаркотической работой обстоят в Ненецком автономном округе, Чечне, Архангельской и Орловской областях.

«Антинаркотический рейтинг регионов призван показать наиболее проблемные регионы для более тщательной антинаркотической работы. Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблем наркомании», — приводит RT слова руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

На последнем месте по эффективности борьбы с распространением наркотиков оказалась Хакасия. Сложная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге, Амурской, Челябинской и Московской областях.

Специалисты «Трезвой России» составили этот рейтинг, опираясь на данные Росстата, Минздрава, МВД и Генеральной прокуратуры. В основе исследования — число умерших от наркотиков, количество преступлений, которые совершили наркоманы, и преступлений, связанных с незаконным оборотом зелья.

Ранее думский комитет по безопасности и противодействию коррупции предложил внести в УК РФ изменения, согласно которым за распространение наркотиков в интернете будут отправлять за решетку на срок до 15 лет.