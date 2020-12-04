Чукотку признали регионом с самыми высокими средними зарплатами

Жители Чукотки оказались обладателями самых высоких зарплат в России. В среднем с января по сентябрь 2020 года они заработали около 116,4 тысячи рублей.

Оклады россиян проанализировал сайт RT, основываясь на данных Росстата. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где можно было заработать 110 тысяч рублей в месяц.

Магаданская область со средней зарплатой в 96,2 тысячи рублей — на третьем месте. Москва вошла в первую пятерку регионов по этому показателю: жители столицы зарабатывали порядка 95,9 тысяч рублей в месяц. В Ненецком автономном округе, который замкнул топ-5, получали по 91,5 тысячи.

Сахалинская область и Камчатский край вошли в десятку регионов с самой высокой средней зарплатой с показателями в 90,2 и 81,4 тысячи соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе получали 77,3 тысячи рублей, в Тюменской области — 76,2 тысячи, а в Якутии — 73,1 тысячи.

За три квартала 2020 года самая низкая средняя зарплата оказалась в Ивановской области. Там людям платили 27,4 тысячи рублей. В Алтайском крае за указанный период времени зарабатывали порядка 28,7 тысячи в месяц, в Кабардино-Балкарии — 28,8 тысячи, а в Карачаево-Черкесии — 28,9 тысячи. В Чечне средний оклад составил 29 тысяч рублей.

В пределах 29-30 тысяч рублей зарабатывали жители Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Тамбовской области и Мордовии.