Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день

Реформа «регуляторной гильотины» не отменит восьмичасовой рабочий день. В правительстве заметили, что его продолжительность установлена Трудовым кодексом.

Вице-премьер и глава аппарата правительства Константин Чуйченко заметил, что касающиеся контрольно-надзорной деятельности изменения никак не коснутся времени, которое люди проводят на работе. Его пояснения привел «Интерфакс».

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С февраля 2020 года планируют отменить некоторые нормативные акты времен СССР, в том числе и декрет Совета народных комиссаров от 1917 года. Этим документом и был установлен восьмичасовой рабочий день.

Чуйченко подчеркнул, что нивелирование указанного нормативного акта не будет означать одновременный отказ от восьмичасового рабочего дня. Продолжительность последнего установлена Трудовым кодексом.

«Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции», — сказал вице-премьер.

Президент России Владимир Путин в феврале 2019 года обратился с посланием к Федеральному собранию. Одно из предложений главы государства касалось прекращения действия устаревших нормативных актов в сфере контроля и надзора. Путин призвал сохранить только отвечающие современным требованиям документы. Подход назвали «регуляторной гильотиной».

Предполагается, что реформа будет проведена к 1 января 2021 года. Если действовавшие ранее обязательные требования не одобрят или не подвергнут каким-либо изменениями, то свою силу они утратят автоматически.