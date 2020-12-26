«Чудовищные деньги»: цена тестов на коронавирус возмутила губернатора Ненецкого округа

Департамент здравоохранения Ненецкого округа провалил организацию ПЦР-лаборатории. Из-за этого тест на коронавирус стоит около пяти тысяч рублей. Губернатор региона Юрий Бездудный возмутился и назвал цену анализа чудовищной.

Власти НАО ввели жесткую антиковидную меру: все въезжающие в регион должны предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

«Мы должны дать возможность нашим жителям, если уж мы ввели такие жесткие меры, проходить ПЦР-тестирование по доступной цене. Представьте, семья из четырех человек, если куда-то летит, должна заплатить за ПЦР-тесты почти 20 тысяч рублей. Сегодня мы предлагаем услугу за чудовищные деньги», — приводит РИА «Новости» слова Бездудного со ссылкой на его пресс-службу.

Привезти в регион оборудование и организовать доступное по цене тестирование должны были в декабре, но закупят все необходимое для ПЦР-лаборатории только в марте 2021 года.