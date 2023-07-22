Общество 22 июля 2023, 16:15 «Чудовищное преступление». Слуцкий — об обстреле российских журналистов ВСУ Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов, где погиб военкор Журавлев РИА «Новости»

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Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обстрел группы журналистов со стороны ВСУ, в котором погиб военкор Ростислав Журавлев. Политик в своем Telegram-канале назвал это чудовищным преступлением.

«Киевский режим совершил очередное чудовищное преступление. Кассетными боеприпасами обстреляна группа журналистов, погиб военкор РИА „Новости“ Ростислав Журавлев», — подчеркнул Слуцкий.

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Он отметил, что погибший журналист, как и все военкоры, долгое время с честью выполнял свою работу. Лидер ЛДПР назвал большой потерей гибель репортера, прожившего «короткую, но яркую» жизнь.

«Его репортажи навеки будут вписаны в летописи нашего противостояния мировому нацизму», — заключил Слуцкий.

Военкор Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в Запорожской области от разорвавшегося кассетного снаряда. Ранения получили еще несколько журналистов.

По данным Минобороны, репортеры готовили материалы об обстреле украинскими войсками кассетными боеприпасами мирных жителей.