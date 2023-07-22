22 июля 2023, 16:15
«Чудовищное преступление». Слуцкий — об обстреле российских журналистов ВСУ
Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов, где погиб военкор Журавлев
Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал обстрел группы журналистов со стороны ВСУ, в котором погиб военкор Ростислав Журавлев. Политик в своем Telegram-канале назвал это чудовищным преступлением.
«Киевский режим совершил очередное чудовищное преступление. Кассетными боеприпасами обстреляна группа журналистов, погиб военкор РИА „Новости“ Ростислав Журавлев», — подчеркнул Слуцкий.
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Он отметил, что погибший журналист, как и все военкоры, долгое время с честью выполнял свою работу. Лидер ЛДПР назвал большой потерей гибель репортера, прожившего «короткую, но яркую» жизнь.
«Его репортажи навеки будут вписаны в летописи нашего противостояния мировому нацизму», — заключил Слуцкий.
Военкор Ростислав Журавлев погиб в результате обстрела ВСУ в Запорожской области от разорвавшегося кассетного снаряда. Ранения получили еще несколько журналистов.
По данным Минобороны, репортеры готовили материалы об обстреле украинскими войсками кассетными боеприпасами мирных жителей.
Журналистика
Леонид Слуцкий
ЛДПР
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